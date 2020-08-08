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Штаб каже про 4 "вогневі провокації" бойовиків, ЗСУ у відповідь не стріляють

Субота, 8 серпня 2020, 19:30

Від початку поточної доби на Донбасі збройні формування Російської Федерації здійснили 4 обстріли, на які українські військові не відповідали.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС станом на 17:00

Деталі: Від початку поточної доби на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 5 порушень домовленостей про припинення вогню. Зокрема, по одному пострілу з автоматичного станкового гранатомету ворог здійснив біля Попасної та Гнутового, а з підствольного гранатомету – неподалік Шумів. Також зі стрілецької зброї противник вистрілив поблизу Новоолександрівки.

При цьому у ранковий час відмітили одне порушення противником домовленостей, досягнутих в рамках ТКГ – поблизу окупованого населеного пункту Пікузи ворог здійснював інженерні роботи.

Дослівно: "Зафіксовано 5 порушень домовленостей, які були досягнуті за підсумками Тристоронньої контактної групи. Зокрема, 4 вогневі провокації.

Усі порушення режиму тиші не несли загрози життю чи здоров’ю українських армійців. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. На усіх інших ділянках фронту режим припинення вогню зберігався повною мірою. Військовослужбовці Об’єднаних сил на свідомі провокації з боку противника вогонь у відповідь не відкривали".

Українська правда
Теми: ООСвійнаДонбасОРДЛОЗбройні сили


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