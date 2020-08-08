В Бельгии вблизи аєродрома разбился планер, двое погибших
Суббота, 8 августа 2020, 22:38
Под бельгийским городом Тинен в субботу во второй половине дня разбился планер.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию RTBF.
Инцидент произошел около 15.20 по местному времени. Как сообщила мэр Тинена Катрин Патрика, в результате падения планера погибли два человека.
На место происшествия направили чрезвычайные службы.
До сих пор не известны ни личности погибших, ни точные обстоятельства происшествия.
Авария произошла в районе аэродрома Гетсенховен.