В Бельгии вблизи аєродрома разбился планер, двое погибших

Под бельгийским городом Тинен в субботу во второй половине дня разбился планер.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию RTBF.

Инцидент произошел около 15.20 по местному времени. Как сообщила мэр Тинена Катрин Патрика, в результате падения планера погибли два человека.

На место происшествия направили чрезвычайные службы.

До сих пор не известны ни личности погибших, ни точные обстоятельства происшествия.

Авария произошла в районе аэродрома Гетсенховен.