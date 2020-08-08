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В Бельгии вблизи аєродрома разбился планер, двое погибших

Суббота, 8 августа 2020, 22:38

Под бельгийским городом Тинен в субботу во второй половине дня разбился планер.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию RTBF.

Инцидент произошел около 15.20 по местному времени. Как сообщила мэр Тинена Катрин Патрика, в результате падения планера погибли два человека.

На место происшествия направили чрезвычайные службы.

До сих пор не известны ни личности погибших, ни точные обстоятельства происшествия.

Авария произошла в районе аэродрома Гетсенховен.

Темы: Бельгиячрезвычайное происшествие


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