Формирование Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня — ООС

За прошедшие сутки формирования Российской Федерации 8 раз нарушили договоренности по прекращению огня.

Источник: штаб ООС

Детали: 8 августа вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили договоренности, которые были достигнуты по итогам Трехсторонней контактной группы, 7 из которых - вражеские огневые провокации.

Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника.

Кроме того, отмечено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 в рамках ТКГ. Так, враг осуществлял инженерные работы вблизи временно оккупированного населенного пункта Пикуза. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.