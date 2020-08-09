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Формирование Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня — ООС

Воскресенье, 9 августа 2020, 07:05
Формирование Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня — ООС

За прошедшие сутки формирования Российской Федерации 8 раз нарушили договоренности по прекращению огня.

Источник: штаб ООС

Детали: 8 августа вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили договоренности, которые были достигнуты по итогам Трехсторонней контактной группы, 7 из которых - вражеские огневые провокации.

Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника.

Кроме того, отмечено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 в рамках ТКГ. Так, враг осуществлял инженерные работы вблизи временно оккупированного населенного пункта Пикуза. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

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Темы: ООС
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