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Формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню — ООС

Неділя, 9 серпня 2020, 07:05

Минулої доби формування Російської Федерації 8 разів порушили домовленості щодо припинення вогню.

Джерело:штаб ООС

Деталі: 8 серпня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили домовленості, які були досягнуті за підсумками Тристоронньої контактної групи, 7 з яких – ворожі вогневі провокації.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника.

Крім того, відмічене одне порушення противником домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року в рамках ТКГ. Так, ворог здійснював інженерні роботи поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Пікузи. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

З початку поточної доби на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.

Теми: ООС


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