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В Венгрии перевернулся автобус: 1 погибший, 34 пострадавших

Воскресенье, 9 августа 2020, 15:59
В Венгрии перевернулся автобус: 1 погибший, 34 пострадавших

Один человек был погиб и 34 были травмированы в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом в Венгрии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

В воскресенье утром автобус с гражданами Польши, ехавшими из Болгарии, съехал с автомагистрали в кювет. В автобусе ехали 46 человек, в том числе два водителя.

Один человек получил серьезные травмы. Среди пассажиров было двое детей, они пребывают в хорошем состоянии, их здоровью и жизни ничего не угрожает.

Авария произошла на автомагистрали в районе города Кишкунфеледьхаза. Автобус ехал в сторону Будапешта, после аварии дорога на столицу была полностью перекрыта.

Полиция до сих пор определяет причину аварии, она пока не известна.

 

Темы: ДТПВенгрия
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