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Зеленский: Нужно определить крымскотатарский народ как коренной

Воскресенье, 9 августа 2020, 16:46
Зеленский: Нужно определить крымскотатарский народ как коренной
Фото Эльдара Сарахмана, УП

Президент Владимир Зеленский отмечает, что власть должна поставить точку в определении статуса крымскотатарского народа как коренного.

Источник: Зеленский по случаю Международного дня коренных народов мира, сообщает Офис президента

Детали: Президент подчеркнул, что в Украине ведется работа над законодательным определением коренных народов и статуса крымскотатарского народа как коренного.

Прямая речь: "Урегулирование этого вопроса назрело давно, и мы наконец должны поставить в нем точку.

Уверенно можем сказать – обязательно отметим этот праздник солидарности в свободном Бахчисарае и по всему Крыму".

Детали: Зеленский отметил, что с началом временной оккупации Крыма Российской Федерацией вопросы защиты прав и законодательного определения особого статуса крымскотатарского народа в нашем государстве стало еще более актуальным.

Прямая речь: "Именно поэтому нашей общей задачей сейчас является защита прав крымских татар, помощь во всестороннем развитии языка, культуры и сохранения самобытности народа, который сейчас не может полноценно развиваться на своей исторической Родине – в Крыму. Для нас очень важно делать все от нас зависящее, чтобы восстановить права крымскотатарского народа как коренного народа Украины".

Украинская правда

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Темы: Зеленскийкрымские татары
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