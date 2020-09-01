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Первые дни сентября будут жаркими

Вторник, 1 сентября 2020, 12:28
Эльдар Сарахман, УП

В ближайшие двое суток в большей части территории Украины сохранится сухая и жаркая погода.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: В среду в западных областях кратковременные дожди, грозы, температура ночью 11-16°, днем 21-26°. На остальной территории без осадков; температура ночью 15-20°, днем 30-36°. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

В Киеве 2 сентября – сухо и жарко: температура ночью 18-20°, днем 31-33°. Ветер восточный, 5-10 м/с.

На четверг синоптики прогнозируют в западных и Житомирской областях местами кратковременные дожди, грозы; ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с; температура ночью 9-14°, днем 20-25°, на Прикарпатье 17-19°.

На остальной территории без осадков; ветер юго-восточный, 5-10 м/с; температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°, днем 31-36°, в Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской областях 26-31°.

В столице 3 сентября – без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 27-29°.

Дополнительно: Во вторник в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 24-27°, в Днепре в пределах Киева 22°.

Темы: погода


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