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Балух третий день в тяжелом состоянии: никто не дает прогнозов

Четверг, 10 сентября 2020, 11:15

Состояние бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха стабильно тяжелое уже несколько суток, врачи не дают никаких прогнозов.

Источник: Facebook-страница нардепа "Евросолидарности" Ирины Геращенко

Дословно: "От лечащих врачей В.Балуха, которые с нами на постоянном контакте: "Состояние стабильно тяжелое"... Но без ухудшений. Прогнозов никто никаких пока не дает".

Детали: 10 сентября "Евросолидарность" устраивает у МВД акцию "Кто поднял руку на Балуха".

Что было раньше: Ранее во вторник стало известно, что ночью сильно избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха.

Балуха нашли избитым на Гидропарке в Киеве без мобильного телефона и банковской карты. У него тяжелая травма головы, его оперируют.

Полицейские установили, что Балух накануне в компании 10-15 человек отдыхал в одном из заведений на территории "Гидропарка". Последний раз его видели около полуночи.

9 сентября Геращенко сообщила, что состояние Балуха стабильно тяжелое, он на аппарате искусственной вентиляции легких и без сознания.

Напомним: Ровно год назад, 7 сентября 2019-го, в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых – 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.

Позже Карпюка и Балуха взяли работать в офис украинского омбудсмена в Киеве.

А на местных выборах-2020 Балух присоединился к команде экс-президента Петра Порошенко.

4 августа 2017 года оккупанты приговорили крымчанина Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии и штрафу в 10 тысяч рублей, обвинив в якобы незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ. На самом деле, Балух просто вывесил флаг Украины над своим домом в крымском селе в декабре 2013 года.

А 5 июля 2018 года суд признал Балуха виновным еще и в избиении начальника изолятора временного содержания и приговорил к 5 годам лишения свободы и штрафу в 10 тысяч рублей. Хотя именно начальник СИЗО толкнул Балуха.

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Украинская правда
Темы: Балухполитзаключенныеполиция


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