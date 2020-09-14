Новости 14 сентября: Богдан в ГБР, встреча Лукашенко с Путиным

Богдан заявил, что никогда не вернется в Офис Зеленского, Лукашенко улетел в Сочи на переговоры с Путиным, — актуальные новости 14 сентября.

О Богдане в ГБР

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан на допросе в Государственном бюро расследований не предоставил никаких доказательств противоправных контактов и действий украинских чиновников с российскими органами власти.

Кроме того, Андрей Богдан заявил, что больше никогда не вернется в команду президента Владимира Зеленского, но может вернуться в политику, если будет запрос общества.

О встрече Лукашенко с Путиным

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, в понедельник утром вылетел в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Во время встречи Лукашенко и Путин договорились, что Россия предоставит Белоруссии государственный кредит на 1,5 миллиарда долларов.

Тем временем Светлана Тихановская обратилась к Владимиру Путину и заявила, что все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью.

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