ГБР: Богдан рассказал, что о сливе спецоперации по "вагнеровцам" прочитал в СМИ
Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан на допросе в Государственном бюро расследований не предоставил никаких доказательств противоправных контактов и действий украинских чиновников с российскими органами власти.
Источник: ГБР, Богдан после допроса в комментарии журналистам, цитирует "Интерфакс-Украина"
Детали: Отмечается, что следователь Государственного бюро расследований 14 сентября провел допрос Богдана качестве свидетеля по известных ему обстоятельств возможных контактов украинских чиновников с российскими органами власти, о которых он сообщил в своем интервью одному из украинских изданий.
Дословно: "На официальном допросе свидетель сообщил, что такой информацией не обладает, подтверждений и доказательств у него нет, а о возможных незаконных действиях украинских должностных лиц он узнал из открытых источников и средств массовой информации".
Детали: В свою очередь сам Богдан после завершения допроса в ГБР заявил журналистам, что рекомендовал следствию допросить участников "известного совещания", которое состоялось в Офисе президента Украины 22 или 23 июля этого года.
Богдан отметил, что его допрашивали в рамках уголовного дела, зарегистрированного 19 августа, которое касается "вагнеровцев".
Что предшествовало: Бывший председатель Офиса президента Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону 9 сентября заявил, что Василия Бурбу освободили из Главного управления разведки Минобороны Украины из-за спецоперациюи с целью задержать наемников "ПГК Вагнера", которая провалилась из-за одного звонка.
Богдан заявил, что он знает, "кто звонил и куда звонил", и звонил человек "из ближайшего" окружения Зеленского.
Предыстория:
- 29 июля в Беларуси задержали 3 десятка россиян из частной военной компании Вагнера. Украина просила экстрадиции тех из них, кто воевал на Донбассе. 14 августа стало известно, что Беларусь передала России 32 боевиков "Вагнера".
- 5 августа президент Владимир Зеленский уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Минобороны и назначил на эту должность Кирилла Буданова.
- По информации источников УП, украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ЧВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако после того, как силовики доложили об этих планах Офису президента, спецоперация провалилась.
- Журналист Юрий Бутусов, который одним из первых заявил о провале операции СБУ по задержанию "вагнеровцев", утверждал, что операцию проводили совместно со спецслужбами США.
- Журналистка Янина Соколова опубликовала уже две порции записей с вербовкой российских военных, во время которых они рассказывают, как воевали на Донбассе против украинской армии.
- Буданов утверждал, что "вагнеровцев" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ. Бурба заявлял, что "дезинформация и домыслы" по делу "вагнеровцев" являются попыткой нанести ущерб спецслужбам Украины.