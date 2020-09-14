ГБР: Богдан рассказал, что о сливе спецоперации по "вагнеровцам" прочитал в СМИ

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан на допросе в Государственном бюро расследований не предоставил никаких доказательств противоправных контактов и действий украинских чиновников с российскими органами власти.

Источник: ГБР, Богдан после допроса в комментарии журналистам, цитирует "Интерфакс-Украина"

Детали: Отмечается, что следователь Государственного бюро расследований 14 сентября провел допрос Богдана качестве свидетеля по известных ему обстоятельств возможных контактов украинских чиновников с российскими органами власти, о которых он сообщил в своем интервью одному из украинских изданий.

Дословно: "На официальном допросе свидетель сообщил, что такой информацией не обладает, подтверждений и доказательств у него нет, а о возможных незаконных действиях украинских должностных лиц он узнал из открытых источников и средств массовой информации".

Детали: В свою очередь сам Богдан после завершения допроса в ГБР заявил журналистам, что рекомендовал следствию допросить участников "известного совещания", которое состоялось в Офисе президента Украины 22 или 23 июля этого года.

Богдан отметил, что его допрашивали в рамках уголовного дела, зарегистрированного 19 августа, которое касается "вагнеровцев".

Что предшествовало: Бывший председатель Офиса президента Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону 9 сентября заявил, что Василия Бурбу освободили из Главного управления разведки Минобороны Украины из-за спецоперациюи с целью задержать наемников "ПГК Вагнера", которая провалилась из-за одного звонка.

Богдан заявил, что он знает, "кто звонил и куда звонил", и звонил человек "из ближайшего" окружения Зеленского.

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