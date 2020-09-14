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Новини 14 вересня: Богдан в ДБР, зустріч Лукашенка з Путіним

Понеділок, 14 вересня 2020, 21:29
Новини 14 вересня: Богдан в ДБР, зустріч Лукашенка з Путіним

Богдан заявив, що ніколи не повернеться в Офіс Зеленського, Лукашенко полетів у Сочі на переговори з Путіним, — актуальні новини 14 вересня.

Про Богдана в ДБР

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан на допиті в Державному бюро розслідувань не надав ніяких доказів протиправних контактів та дій українських чиновників з російськими органами влади.

Крім того, Богдан заявив, що більше ніколи не повернеться до команди президента Володимира Зеленського, але може повернутися у політику, якщо буде запит суспільства.

Про зустріч Лукашенка з Путіним

Олександр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, у понеділок вранці вилетів до Росії на переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. 

Під час зустрічі Лукашенко та Путін домовилися, що Росія надасть Білорусі державний кредит на 1,5 мільярда доларів.

Тим часом Світлана Тихановська звернулася до Володимира Путіна і заявила, що всі договори, підписані з нелегітимним Лукашенком, будуть переглянуті новою владою. 

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