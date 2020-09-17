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Венедиктова подписала подозрение нардепу Юрченко – источники

Четверг, 17 сентября 2020, 08:53

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение депутату Александру Юрченко, которого НАБУ считает причастным к коррупционным схемам в Верховной Раде.

Источник: Сергей Лещенко в Telegram, собеседники "Украинской правды" в Национальном антикоррупционном бюро Украины

Прямая речь Лещенко: "Как сообщили наши инсайдеры, генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение депутату Александру Юрченко в совершении преступлений, зафиксированных НАБУ".

Детали: Собеседники УП в НАБУ подтверждают это.

15 сентября генпрокурор Венедиктова в Верховной Раде заявляла, что пока нет оснований для объявления подозрения нардепу от "Слуги народа" Александру Юрченко по делу о получении взятки, которая якобы предназначалась для него.

По ее словам, был доказан лишь "факт обсуждения внесения изменений в законодательство, принятие подготовленных заявителем предложений в закон, обещание нардепа передать их на обработку юристам", а использование положения для получения денег не было установлено.

Предыстория: 

  • НАБУ разоблачило на взятке помощника депутата Александра Юрченко из фракции "Слуга народа", однако он не задержан.
  • По словам нардепа Гео Лероса, помошник взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.
  • После этого Александр Юрченко изъявил желание выйти из фракции и партии на время расследования дела о получении взятки, которая якобы предназначался для него. Он подал заявление об исключении из фракции.
  • В Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что поддерживают решение нардепа Александра Юрченко покинуть фракцию "Слуга народа" после истории о причастности к коррупционным схемам в Верховной Раде.

Темы: ВенедиктовавзяткаВерховная РадаСлуга народаОфис генпрокурора


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