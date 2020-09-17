Венедиктова подписала подозрение нардепу Юрченко – источники

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение депутату Александру Юрченко, которого НАБУ считает причастным к коррупционным схемам в Верховной Раде.

Источник: Сергей Лещенко в Telegram, собеседники "Украинской правды" в Национальном антикоррупционном бюро Украины

Прямая речь Лещенко: "Как сообщили наши инсайдеры, генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение депутату Александру Юрченко в совершении преступлений, зафиксированных НАБУ".

Детали: Собеседники УП в НАБУ подтверждают это.

15 сентября генпрокурор Венедиктова в Верховной Раде заявляла, что пока нет оснований для объявления подозрения нардепу от "Слуги народа" Александру Юрченко по делу о получении взятки, которая якобы предназначалась для него.

По ее словам, был доказан лишь "факт обсуждения внесения изменений в законодательство, принятие подготовленных заявителем предложений в закон, обещание нардепа передать их на обработку юристам", а использование положения для получения денег не было установлено.

Предыстория: