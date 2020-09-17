Венедиктова подписала ходатайство об аресте Юрченко

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала ходатайство о содержании под стражей народного депутата "Слуги народа" Александра Юрченко, которого подозревают в получении взятки.

Источник: Faсebook-страница Венедиктовой

Прямая речь: "Я приняла решение и, соответственно - одновременно ответственность, подписать народному депутату подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения - содержание под стражей".

Детали: Генпрокурор и бывший нардеп пропрезидентской "Слуги народа" также написала, что имеет "нулевую толерантность" к информационным атакам и коррупции, и находится "вне политики".

Венедиктову ранее упрекали в том, что она не подписала подозрения Юрченко. 15 сентября с трибуры ВР она заявила, что оснований для подписания подозрения прежнему однопартийцу недостаточно.

Впоследствии НАБУ опубликовало видеоматериалы, где указывалось, что "помощник" нардепа Иван Фищенко получил по меньшей мере 13 тысяч долларов взятки. Часть средств предназначалась нардепу Юрченко, а следующие транши вероятно еще и членам экологического комитета.

Детективы НАБУ сообщили, что Юрченко и его сообщники должны были получить деньги за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

Венедиктова 17 сентября заявила, что "вместе с прокурорами САП в этом деле провела несколько часов над изучением материалов уголовного производства", в результате чего принял решение подписать подозрение Юрченко.

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