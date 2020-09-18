Резников хочет от Рады "мудрого" решения о выборах, которое даст "поле для маневра" с РФ

Вице-премьер-министр, первый заместитель главы делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Алексей Резников предлагает Верховной Раде принять альтернативное решение относительно местных выборов, которое позволит разблокировать переговоры с Россией.

Источник: выступление Резникова в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству

Прямая речь: "Многие присутствующие хотят услышать комментарии относительно постановления, которое касается местных выборов. Я дам вам максимально откровенный ответ.

Это постановление политически очень правильное и полностью созвучно с теми тезисами, которые я лично озвучиваю... Но чисто тактически отдельные его положения преждевременны. Усложнило ли это постановление ведение переговоров? Да, усложнило. Воспользовались ли ею наши оппоненты для манипуляции? Да, воспользовались. Заблокировало ли оно переговорный процесс? Да, в значительной степени он заблокирован – например, в том числе, в гуманитарной подгруппе, где готовится освобождение порядка 100 наших пленников.

Принимать то или иное решение по изменению или уточнению этого постановления – это исключительно прерогатива украинского парламента, и это было подчеркнуто украинской делегацией в Берлине во время последней встречи политических советников лидеров стран "нормандского формата". И будет понятно, если парламент Украины не захочет делать изменения именно с этим постановлением – ибо никому не нравятся ультимативные условия, там более со стороны государства-агрессора.

Но если парламент Украины сможет проявить коллективную мудрость и принять какое-то другое решение, которое подчеркнет восприятия Украины минского процесса как на данный момент безальтернативной площадки для переговоров, которое подтвердит полномочия украинской делегации и продемонстрирует доверие к ней?

Такое решение даст важный сигнал нашим западным партнерам и международным посредникам из ОСБЕ. Оно бы расширило поле маневра для нашей работы в Трехсторонний контактной группе. Тем более, что упомянутое постановление де-факто исчезнет как фактор после 25 октября. Я с большим уважением отношусь к украинскому парламенту и надеюсь, что народные депутаты на своем участке нашего общего фронта против агрессора точно не подведут".

Детали: Депутат от "Слуги народа" Александр Качура спросил, правда ли, что весь мирный процесс заблокирован вопросом внесении изменений в постановление ВР о проведении выборов, и сколько времени есть у парламента на "мудрое" решение.

Резников признал, что переговоры по Донбассу практически заблокированы, а 4 пункт постановления Верховной Рады от 15 июля противоречит пункту 9 комплекса мероприятий Минских соглашений.

Он уточнил, что в Минских соглашениях контроль над границей наступает после выборов и завершается после всеобъемлющего политического урегулирования, а в постановлении парламента – сначала контроль над границей, а потом выборы.

Прямая речь Резникова: "Главная правда в том, что наши визави в переговорах – представители Российской Федерации – на самом деле не настроены на быстрое достижение мира. Поэтому они ищут любой повод, чтобы манипулятивно задерживать и затягивать переговорный процесс.

Поэтому использование тезиса о том, что пункт 4-й этого постановления якобы ставит под сомнение стабильность ведения переговоров и поддержку Украиной Минского процесса используется ими во время дискуссий в каждой рабочей группе. Сначала это началось в политической подгруппе, затем продолжилось в группе по безопасности, гуманитарной группе – и, на удивление, не используется в социально-экономической группе.

Вторая вещь, которую они использовали как способ блокировки – желание посмотреть, что происходит в Шумах, на что они получили жесткий отпор главы украинской делегации Леонида Кравчука.

Я не сомневаюсь, что они будут искать другие поводы блокировать переговоры, но... Действительно, пункт 4, который описывает, как должны проводиться выборы в ОРДЛО после деоккупации сегодня противоречит пункту 9 комплекса мероприятий Минских соглашений. Потому что вопрос очередности взятия правительством Украины контроля за границей между Украиной и Российской Федерацией и днем ​​проведения выборов выписаны по-разному".

Почему это важно: Представители России и в "минских", и в "нормандских" переговорах добиваются от Украины проведения выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, которые контролирует не Киев, а пророссийские боевики и наемники РФ. Выборы будут означать легитимизацию псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР".

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