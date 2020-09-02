Беларусь подготовила санкции против стран Балтии - они будут действовать и в РФ
Официальный Минск подготовил и утвердил "асимметричный ответ" на санкции со стороны Литвы, Латвии и Эстонии, введенные ранее против белорусских чиновников.
Об этом в среду на пресс-конференции с российским министром Сергеем Лавровым в Москве заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TUT.by.
"Они хотят быть впереди планеты всей. Вопросы использования санкционных инструментов мы ранее обсуждали и были едины в том, что санкции - абсолютно неприемлемый вид межгосударственных отношений.
Он отметил, что в ответ на балтийские санкции было проведено межведомственное согласование, подготовлены и утверждены "асимметричные санкции". "Будем давать адекватный ответ", - сказал Макей.
По его словам, под санкции попадут те лица, которые "упорно пытались вмешиваться в дела белорусского государства, делали соответствующие неприемлемые политические заявления и вносили конкретные предложения о финансовой поддержке оппонентов власти".
Российское агентство "Интерфакс" подчеркивает, что, по словам Макея, лицам из стран Балтии, включенным Беларусью в список санкций, будет запрещен въезд и на территорию России.
Отмечается, что публиковать свой список МИД Беларуси не намерен.
31 августа Литва, Латвия и Эстония стали первыми в мире государствами, которые ввели персональные санкции после выборов и подавления мирных протестов в Беларуси.
Балтийские государства внесли в санкционные списки 30 белорусских чиновников, включая Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси.