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Беларусь подготовила санкции против стран Балтии - они будут действовать и в РФ

Среда, 2 сентября 2020, 14:51

Официальный Минск подготовил и утвердил "асимметричный ответ" на санкции со стороны Литвы, Латвии и Эстонии, введенные ранее против белорусских чиновников.

Об этом в среду на пресс-конференции с российским министром Сергеем Лавровым в Москве заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TUT.by.

"Они хотят быть впереди планеты всей. Вопросы использования санкционных инструментов мы ранее обсуждали и были едины в том, что санкции - абсолютно неприемлемый вид межгосударственных отношений.

И мне было странно, что уже на второй день после выборов начали раздаваться голоса этих государств, что надо вводить санкции. Чтобы реально оценить ситуацию, нужно время", - сказал Макей.

Он отметил, что в ответ на балтийские санкции было проведено межведомственное согласование, подготовлены и утверждены "асимметричные санкции". "Будем давать адекватный ответ", - сказал Макей.

По его словам, под санкции попадут те лица, которые "упорно пытались вмешиваться в дела белорусского государства, делали соответствующие неприемлемые политические заявления и вносили конкретные предложения о финансовой поддержке оппонентов власти".

Российское агентство "Интерфакс" подчеркивает, что, по словам Макея, лицам из стран Балтии, включенным Беларусью в список санкций, будет запрещен въезд и на территорию России.

"Поверьте, там достаточно много лиц включено из всех этих трех балтийских государств. А с учетом того, что у нас единый список в рамках Союзного государства невъездных лиц вместе с Россией, то я думаю, что это должно заставить их в известной степени задуматься", - цитирует агентство Маке.

Отмечается, что публиковать свой список МИД Беларуси не намерен.

31 августа Литва, Латвия и Эстония стали первыми в мире государствами, которые ввели персональные санкции после выборов и подавления мирных протестов в Беларуси.

Балтийские государства внесли в санкционные списки 30 белорусских чиновников, включая Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси.

Темы: БеларусьсанкцииРосcия
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