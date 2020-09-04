В мировом антирейтинге COVID-19 Украина на 14-м месте

По состоянию на 4 сентября в 213 странах зафиксировано более 26 миллионов случаев заражения, из них 287 000 только за прошедшие сутки.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Испания, Франция, Россия, Украина и Германия. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 14-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Россия, Испания и Великобритания, Украина занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 25-м месте.

Отметим, что на 4 сентября в 213 странах зафиксировано 26,4 миллиона случаев заражения. От осложнений, вызванных вирусом, уже умерло 873 108 пациентов, из них 5886 за минувшие сутки. Успешно перенесли болезнь и вылечились 18 миллионов человек.