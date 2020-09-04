На Ровенщине от начала пандемии зарегистрировали более 9500 заражений COVID-19

По состоянию на вечер 3 сентября в Ровенской области обнаружили еще 34 новых больных коронавирусом, всего в области зарегистрировали 9534 случаев заражения.

Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в facebook

Детали: По состоянию на вечер 3 сентября на Ровенщине зарегистрировано 34 новых случаев заболевания COVID-19. Возраст больных от 15 до 75 лет. Таким образом в Ровенской области пока 9534 случая заболевания коронавирусной болезни.

В области зарегистрировано 135 летальных случаев, вызванных COVID-19. Преодолели болезнь 6915 жителей Ровенщины.

В работе лабораторий области остается 304 образцов.

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