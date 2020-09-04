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НАТО проведет заседание из-за отравления Навального

Пятница, 4 сентября 2020, 08:12

В Брюсселе сегодня состоится заседание Североатлантического совета на уровне послов, на повестке дня которого будет обсуждение ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила пресс-секретарь генсека НАТО Оана Лунгеску в Twitter.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступит перед прессой после заседания Североатлантического совета на уровне послов о нападении с "Новичком" на Алексея Навального около 12:30", - написала Лунгеску.

Заявление Столтенберга будет транслироваться в прямом эфире на сайте НАТО.

Накануне Евросоюз  призвал к совместному международному ответу на отравление российского Навального и допустил введение санкций.

Как сообщалось, 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком". Следы нервного агента в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера.

Канцлер Германии Ангела Меркель не сомневаетсячто Алексея Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.

В Кремле намекнули, что Навального отравили уже в Германии.

Темы: НавальныйНАТОРосcия


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