НАТО проведет заседание из-за отравления Навального

В Брюсселе сегодня состоится заседание Североатлантического совета на уровне послов, на повестке дня которого будет обсуждение ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила пресс-секретарь генсека НАТО Оана Лунгеску в Twitter.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступит перед прессой после заседания Североатлантического совета на уровне послов о нападении с "Новичком" на Алексея Навального около 12:30", - написала Лунгеску.

Заявление Столтенберга будет транслироваться в прямом эфире на сайте НАТО.

Накануне Евросоюз призвал к совместному международному ответу на отравление российского Навального и допустил введение санкций.

Как сообщалось, 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком". Следы нервного агента в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера.

Канцлер Германии Ангела Меркель не сомневается, что Алексея Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.

В Кремле намекнули, что Навального отравили уже в Германии.