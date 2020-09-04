55 спасателей тушат пожар на территории Полтавской городской свалки твердых бытовых отходов.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "В службу спасения поступило сообщение о пожаре на территории Полтавской городской свалки твердых бытовых отходов, который находится вблизи с.Макуховка Полтавского района.

Сейчас продолжается тушения пожара. К тушению пожара привлечены 55 человек и 12 единиц техники".

Детали: Причина пожара устанавливается.