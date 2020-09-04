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Под Полтавой горит городская свалка: тушат пол сотни пожарных

Пятница, 4 сентября 2020, 10:23
Под Полтавой горит городская свалка: тушат пол сотни пожарных

55 спасателей тушат пожар на территории Полтавской городской свалки твердых бытовых отходов.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "В службу спасения поступило сообщение о пожаре на территории Полтавской городской свалки твердых бытовых отходов, который находится вблизи с.Макуховка Полтавского района.

Сейчас продолжается тушения пожара. К тушению пожара привлечены 55 человек и 12 единиц техники".

Детали: Причина пожара устанавливается.

 

Украинская правда

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Темы: ГСЧСпожарПолтавская область
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