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Під Полтавою горить міське сміттєзвалище: гасять пів сотні пожежників

П'ятниця, 4 вересня 2020, 10:23

55 рятувальників гасять пожежу на території Полтавського міського сміттєзвалища твердих побутових відходів.  

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території Полтавського міського сміттєзвалища твердих побутових відходів, що знаходиться поблизу с. Макухівка Полтавського району.

Наразі продовжується гасіння пожежі. До гасіння пожежі залучено 55 чоловік та 12 одиниць техніки".

Деталі: Причина пожежі наразі встановлюється.

 

Українська правда
Теми: ДСНСпожежаПолтавська область


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