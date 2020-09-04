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Кулеба рассчитывает на встречу министров в "нормандском формате" в сентябре

Пятница, 4 сентября 2020, 12:37

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассчитывает на проведение встречи в "нормандском формате" на уровне министров в сентябре.

Об этом он заявил во время онлайн-брифинга, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"План состоит в том, чтобы министры встретились после того, как встретятся советники лидеров "нормандского формата". По состоянию на сейчас встреча советников запланирована и ведется активная подготовка к ней", - сказал Кулеба.

По его словам, после этой встречи и в случае, если не произойдет никаких форс-мажорных обстоятельств, то будут созданы условия для встречи министров иностранных дел.

"Но и я, и мои немецкие и французские коллеги настроены на проведение этой встречи в сентябре. И насколько меня проинформировали коллеги, российский министр также не возражает против проведения такой встречи", - добавил Кулеба.

Напомним, встреча на уровне советников планировалась на 28 августа, но впоследствии стало известно, что она не состоится, по официальной информации - в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Макрона.

На днях руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что встреча должна состояться до 10 сентября.

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Темы: Кулеба Дмитрийнормандский форматмеждународные отношения
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