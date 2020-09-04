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Кулеба розраховує на зустріч міністрів у "нормандському форматі" у вересні

П'ятниця, 4 вересня 2020, 12:37

Глава МЗС України Дмитро Кулеба розраховує на проведення зустрічі у "нормандському форматі" на рівні міністрів у вересні.

Про це він заявив під час онлайн-брифінгу, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"План полягає в тому, щоб міністри зустрілися після того, як зустрінуться радники лідерів "нормандського формату". Станом на зараз зустріч радників запланована і ведеться активна підготовка до неї", - сказав Кулеба.

За його словами, після цієї зустрічі і у випадку, якщо не станеться ніяких форс-мажорних обставин, то будуть створені умови для зустрічі міністрів закордонних справ.

"Але і я, і мої німецькі та французькі колеги налаштовані на проведення цієї зустрічі у вересні. І наскільки мене поінформували колеги, російський міністр також не заперечує проти проведення такої зустрічі", - додав Кулеба.

Нагадаємо, зустріч на рівні радників планувалася на 28 серпня, але згодом стало відомо, що вона не відбудеться, за офіційною інформацією - у зв’язку з відрядженням радника президента Франції Еммануеля Макрона. 

Днями керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що зустріч має відбутися до 10 вересня.

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Теми: Кулеба Дмитронормандський форматміжнародні відносини


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