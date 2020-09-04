Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Австралия на три года продлила санкции против РФ за агрессию в Украине

Пятница, 4 сентября 2020, 13:45

Австралия продлила санкции против Российской Федерации, введенные за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Австралия продлила санкции против Российской Федерации на следующие три года или до выполнения Россией своих обязательств по Минским соглашениям. Мы получили официальную коммуникацию от австралийского правительства и решение является окончательным", - сказал Кулеба.

По словам министра, Австралия обновила санкционный список и в него входят российских 37 компаний и 101 человек.

"Я хочу поблагодарить правительство Австралии за последовательную и решительную поддержку Украины в борьбе с российской агрессией", - сказал Кулеба.

Темы: АвстралияРосcиясанкцииУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

Лукашенко передал в ФСБ свои "доказательства" об отравлении Навального

Рада взялась вводить ПДД для електросамокатов и гироскутеров

Полиция раскрыла убийство гардеробщицы Верховной Рады

фото, видеоВ Киеве полицейский с "пистолетом Януковича" торговал кокаином

таблицаЗеленскому уже не доверяет почти половина украинцев – опрос

Лаборатория Минздрава в Киеве прекращает тестировать на коронавирус частных лиц

Все новости...
Австралия
Австрия впервые высылает российского дипломата - РФ уже дала ответ
Коронавирус: в австралийском штате объявили о "ситуации бедствия"
Австрия с середины июня существенно ослабит карантин
Последние новости
14:05
Министр экономики назвал отрасль бизнеса, где чаще всего кредитуются под 5-7-9%
14:02
Дело Шеремета: суд отобрал кандидатов в присяжные
13:58
Топ-менеджера Приватбанка назначили заместителем главы НБУ
13:55
Более 100 евродепутатов призвали ЕС к санкциям против причастных к атакам на российских оппозиционеров
13:54
"Укрзализныця" вместе с антикоррупционерами запустила визуализацию данных по закупкам
13:45
Австралия на три года продлила санкции против РФ за агрессию в Украине
13:40
Глава Совета НБУ предлагает открыть Налоговой банковскую тайну
13:27
видеоСБУ заблокировала коррупционную схему на таможне: изъятую валюту еще считают
13:22
Лукашенко передал в ФСБ свои "доказательства" об отравлении Навального
13:12
Рано грустить по-осеннему: на выходных потеплеет
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!