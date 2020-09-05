На Ровенщине за сутки на COVID-19 заболело больше чем выздоровели

4 сентября в Ровенской области зафиксировали 68 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели в этот день 66 пациентов.

Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в facebook

Детали: По состоянию на вечер 4 сентября на Ровенщине зарегистрировано 68 новых случаев заболевания COVID-19. Возраст больных от 15 до 75 лет.

Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 9634 случая заболевания коронавирусной болезни. Преодолели болезнь 6991 человек.

В области зарегистрировано 135 летальных случая, вызванные COVID-19.

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