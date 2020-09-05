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По количеству новых случаев COVID-19 Украина уже на 13-м месте в мире

Суббота, 5 сентября 2020, 03:56

По состоянию на 4 сентября в мире зафиксировано более 26 миллионов случаев заражения коронавирусом, из них 290 000 только за прошедшие сутки.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Франция, Россия, Испания и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 13-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Россия, Испания и Великобритания, Украина занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 25-м месте.

По состоянию на 4 сентября во 213 странах зафиксировано 26,7 миллиона случаев заражения. От осложнений, вызванных вирусом, уже умерло 873 665 пациентов, из них 5310 за минувшие сутки. Успешно перенесли болезнь и вылечились 18 миллионов человек.

Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

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Темы: коронавирус


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