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Россия считает разработчиками "Новичка" западные страны и НАТО

Суббота, 5 сентября 2020, 18:18
Россия считает разработчиками Новичка западные страны и НАТО

В МИД РФ заявили, что в разработке нервно-паралитических веществ группы "Новичок" принимали участие специалисты западных стран и структур НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на комментарий российского внешнеполитического ведомства.

МИД РФ утверждает о "многочисленных враждебных по отношению к России заявлениях" по ситуации с отравлением Алексея Навального и упоминает о "безапелляционных утверждениях" о том, что "Новички" разрабатывались в России.

"В течение ряда лет над соединениями, которые входят в эту большую группу химвеществ, работали специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО. А в США, например, разработчикам технологий их боевого применения официально выдано более полутора сотен патентов" - заявили в ведомстве.

Как сообщалось, 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком". Следы нервного агента в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера.

Канцлер Германии Ангела Меркель не сомневается, что Алексея Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.

В Кремле намекнули, что Навального отравили уже в Германии.

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Темы: РосcияНавальныйНАТО
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