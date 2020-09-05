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Росія вважає розробниками "Новічка" західні країни і НАТО

Субота, 5 вересня 2020, 18:18
Росія вважає розробниками Новічка західні країни і НАТО

В МЗС РФ заявили, що в розробці нервово-паралітичних речовин групи "Новічок" брали участь спеціалісти західних країн і структур НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на коментар російського зовнішньополітичного відомства.

МЗС РФ стверджує про "численні ворожі по відношенню до Росії заяви" щодо ситуації з отруєнням Алексєя Навального і згадує про "безапеляційні твердження" про те, що "Новічки" розроблялися в Росії.

"Протягом ряду років над сполуками, які входять в цю велику групу хімречовин, працювали фахівці багатьох західних країн і спеціалізованих структур НАТО. А в США, наприклад, розробникам технологій їх бойового застосування офіційно видано понад півтори сотні патентів" - заявили у відомстві.

Як повідомлялося, 2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком". Сліди нервового агента в організмі опозиціонера виявили в спеціальній лабораторії Бундесверу.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не має сумнівів, що Алексєя Навального отруїли, бо намагались змусити замовкнути, і в зв'язку з цим очікує відповідей на "серйозні запитання" від уряду Росії. 

У Кремлі натякнули, що Навального отруїли вже в Німеччині.

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Теми: РосіяНавальнийНАТО
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