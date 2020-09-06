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Германия: много признаков указывают на причастность РФ к отравлению Навального

Воскресенье, 6 сентября 2020, 08:34
Германия: много признаков указывают на причастность РФ к отравлению Навального

Глава МИД Германии Хейко Маас заявил, что "есть много признаков" причастности РФ к отравлению оппозиционера Алексея Навального.

Источник: РБК со ссылкой на интервью Мааса газете Bild am Sonntag

Детали: Отвечая на вопрос о том, насколько он уверен в том, что за отравлением Навального стоит российское государство, Маас заявил, что "есть много признаков" этого. Но Москва продолжает отрицать причастность к отравлению Навального.

Маас заявил, что яд "Новичок", которым отравили Навального, доступен только ограниченному кругу людей и в прошлом "принадлежал российским властям". При этом глава МИД Германии напомнил, что данный яд уже использовался для отравления бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля в Солсбери.

Он также считает, что если Россия не имеет никакого отношения к произошедшему, то в ее интересах доказать это.

Министр подчеркнул, что если в ближайшие дни со стороны России не последует никаких действий в рамках расследования, Германии и ее партнерам "придется обсудить ответ".

Прямая речь: "Если российская сторона не примет участие в раскрытии преступления, совершенного против Навального, это будет еще одним свидетельством причастности".

Напомним:

  • 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком" 
  • Канцлер Германии Ангела Меркель не сомневается, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.

Темы: НавальныйГерманияРосcия
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