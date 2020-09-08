Соколова обнародовала еще одну порцию записей о "вербовке вагнеровцев"
Журналистка Янина Соколова обнародовала новые пленки якобы вербовки украинскими спецслужбами российских наемников из частной военной компании "Вагнера", которые воевали на Донбассе.
Источник: Соколова в Facebook и на Youtube
Детали: Журналистка объяснила, что новые пленки т.н. "Вагнергейт" ей прислали в конце прошлой недели на электронную почту. В файле были аудиозаписи и документы.
Это уже вторая часть разговоров с наемниками, первую обнародовали несколько недель назад.
Соколова призвала провести независимое расследование срыва спецоперации, которую, по ее убеждению, все же планировали представители украинских спецслужб.
Подробности: На записях якобы вербовки "Куратор" говорит, что он "от Шамана", и расспрашивает Алексея Волгина, Дмитрия Григоряна и Дмитрия Савицкого о "боевом опыте", в частности на востоке Украины.
- Алексей Волгин рассказал, что был в Дебальцево, Луганске, работал медиком. Его подразделение "Группа Вагнер" сбило Ил-76 (14 июня 2014 года над Луганской областью). Командиром, по словам Волгина, был лично Вагнер, его называли позывным 221-й или по отчеству Валерьевич.
- Дмитрий Григорян рассказал, что воевал на Донбассе с мая 2014-го по август 2015-го года, Заходили в Луганскую область со штабом "Дельфина", "Степаныч заводил", были в Краснодоне, Луганске, Дебальцево, Алчевске, Красном Луче, Песках. Сам Григорян был корректировщиком или сопровождал грузы от границы, работал с ПЗРК, сопровождал технику, в том числе "Буки". Знает Савицкого ("Сову"), говорит, что тот "Был при Дельфине".
Говорит: по АН-у "с десантниками" били из "Бука" (видимо, речь об Ил-76 – ред.), а "подтвержденный пуск" у него был по беспилотнику в 2018 году в Песках.
- Дмитрий Савицкий ("Сова") рассказал о боевых пусках, "работе" в Славянске и вблизи Луганского аэропорта. "Сова" подтвердил, что у него "было два пуска" из ПЗРК "Игла" по "большим птичкам" с двумя попаданиями. Был еще третий – но "его не видели", на высоте метров 900 самолет был.
По его словам, по "Илу" "было два расчета", а вообще "скорости большие были", "пытались (пуски делать), но (самолеты) уходили, быстрые были".
Предыстория:
- По информации источников УП, украинские спецслужбы год готовили операцию по задержанию группы боевиков ЧВК "Вагнера", для чего выманили их в Беларусь, но спецоперация провалилась после того, как силовики доложили о планах Офису президента.
- 29 июля в Беларуси задержали 32 или 33 россиян, Украина просила экстрадиции боевиков, но 14 августа стало известно, что Беларусь передала России 32 боевиков "Вагнера".
- 18 августа журналистка Янина Соколова опубликовала в Youtube записи с якобы вербовкой украинцами российских бойцов из состава ЧВК "Вагнера" – Дениса Харитонова, Сергея Щербакова, Александра Сидорова.
- Новый начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов уверял, что "вагнеровцев" в Минск перебрасывали российские спецслужбы – и это не было спецоперацией СБУ.
- 20 августа Федеральная служба безопасности РФ заявила, что пресекла попытку спецслужб Украины похитить в России гражданина РФ – "одного из лидеров народного ополчения Донбасса", что координировали попытку граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко, которые якобы планировали еще нескольких преступлений, "связанных с подготовкой к похищению и убийству граждан России"..