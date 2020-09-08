Соколова обнародовала еще одну порцию записей о "вербовке вагнеровцев"

Журналистка Янина Соколова обнародовала новые пленки якобы вербовки украинскими спецслужбами российских наемников из частной военной компании "Вагнера", которые воевали на Донбассе.

Источник: Соколова в Facebook и на Youtube

Детали: Журналистка объяснила, что новые пленки т.н. "Вагнергейт" ей прислали в конце прошлой недели на электронную почту. В файле были аудиозаписи и документы.

Это уже вторая часть разговоров с наемниками, первую обнародовали несколько недель назад.

Соколова призвала провести независимое расследование срыва спецоперации, которую, по ее убеждению, все же планировали представители украинских спецслужб.

Подробности: На записях якобы вербовки "Куратор" говорит, что он "от Шамана", и расспрашивает Алексея Волгина, Дмитрия Григоряна и Дмитрия Савицкого о "боевом опыте", в частности на востоке Украины.

- Алексей Волгин рассказал, что был в Дебальцево, Луганске, работал медиком. Его подразделение "Группа Вагнер" сбило Ил-76 (14 июня 2014 года над Луганской областью). Командиром, по словам Волгина, был лично Вагнер, его называли позывным 221-й или по отчеству Валерьевич.

- Дмитрий Григорян рассказал, что воевал на Донбассе с мая 2014-го по август 2015-го года, Заходили в Луганскую область со штабом "Дельфина", "Степаныч заводил", были в Краснодоне, Луганске, Дебальцево, Алчевске, Красном Луче, Песках. Сам Григорян был корректировщиком или сопровождал грузы от границы, работал с ПЗРК, сопровождал технику, в том числе "Буки". Знает Савицкого ("Сову"), говорит, что тот "Был при Дельфине".



Говорит: по АН-у "с десантниками" били из "Бука" (видимо, речь об Ил-76 – ред.), а "подтвержденный пуск" у него был по беспилотнику в 2018 году в Песках.

- Дмитрий Савицкий ("Сова") рассказал о боевых пусках, "работе" в Славянске и вблизи Луганского аэропорта. "Сова" подтвердил, что у него "было два пуска" из ПЗРК "Игла" по "большим птичкам" с двумя попаданиями. Был еще третий – но "его не видели", на высоте метров 900 самолет был.



По его словам, по "Илу" "было два расчета", а вообще "скорости большие были", "пытались (пуски делать), но (самолеты) уходили, быстрые были".





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