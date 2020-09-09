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Послы ЕС дали "зеленый свет" продлению индивидуальных санкций против РФ - СМИ

Среда, 9 сентября 2020, 13:07

Послы ЕС в среду решили продлить санкции против лиц и субъектов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины.

Об этом стало известно корреспонденту "Радио Свобода" Рикарду Джозвяку, сообщает "Европейская правда".

"Послы ЕС дали зеленый свет шестимесячному продлению санкций для 175 человек и 44 юридических лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. Вскоре этот список пополнят около 15 имен и компаний из-за строительства Керченского моста", - написал Джозвяк.

Напомним, последний раз Совет ЕС решил продлить на полгода индивидуальные санкции в отношении 175 россиян и сепаратистов, а также ограничения по 44 компаний за нарушение территориальной целостности Украины 13 марта этого года.

Санкции заключаются в замораживании банковских активов и запрете на въезд в Евросоюз.

Темы: ЕСРосcиясанкции


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