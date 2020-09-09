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Суд обязал СБУ расследовать возможную госизмену Ермака по "вагнеровцам" – нардеп

Среда, 9 сентября 2020, 17:22

Шевченковский суд обязал Службу безопасности открыть производство по статьям 111 (государственная измена) и 114 (шпионаж) относительно председателя Офиса президента Андрея Ермака.

Источник: нардеп "Европейской солидарности" Владимир Арьев в Facebook

Прямая речь Арьева: "Дело связано со сливом операции по "вагнеровцам". На честное следствие от Баканова (глава СБУ - УП) надежд, конечно, мало. Поэтому мы продолжаем требовать создания временной следственной комиссии в Верховной Раде".

 
 
 

Предыстория:

  • По информации источников УП, украинские спецслужбы год готовили операцию по задержанию группы боевиков ЧВК "Вагнера", для чего выманили их в Беларусь, но спецоперация провалилась после того, как силовики доложили о планах Офису президента.
  • 29 июля в Беларуси задержали 32 или 33 россиян, Украина просила экстрадиции боевиков, но 14 августа стало известно, что Беларусь передала России 32 боевиков "Вагнера".
  • 18 августа журналистка Янина Соколова опубликовала в Youtube записи с якобы вербовкой украинцами российских бойцов из состава ЧВК "Вагнера" – Дениса Харитонова, Сергея Щербакова, Александра Сидорова.
  • Новый начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов уверял, что "вагнеровцев" в Минск перебрасывали российские спецслужбы – и это не было спецоперацией СБУ.
  • 20 августа Федеральная служба безопасности РФ заявила, что пресекла попытку спецслужб Украины похитить в России гражданина РФ – "одного из лидеров народного ополчения Донбасса", что координировали попытку граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко, которые якобы планировали еще нескольких преступлений, "связанных с подготовкой к похищению и убийству граждан России".

Украинская правда
Темы: СБУАндрей ЕрмакВагнергосизмена


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