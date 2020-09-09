Суд обязал СБУ расследовать возможную госизмену Ермака по "вагнеровцам" – нардеп

Шевченковский суд обязал Службу безопасности открыть производство по статьям 111 (государственная измена) и 114 (шпионаж) относительно председателя Офиса президента Андрея Ермака.

Источник: нардеп "Европейской солидарности" Владимир Арьев в Facebook

Прямая речь Арьева: "Дело связано со сливом операции по "вагнеровцам". На честное следствие от Баканова (глава СБУ - УП) надежд, конечно, мало. Поэтому мы продолжаем требовать создания временной следственной комиссии в Верховной Раде".

Предыстория: