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В столице возросло количество больных COVID-19, за сутки снова 10 смертей

Пятница, 2 октября 2020, 12:33
Фото КГГА

За сутки 1 октября в столицы зарегистрировали 447 новых случаев заболевания коронавирусом, 10 человек умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Количество выявленных больных в Киеве снова увеличивается. За минувшие сутки – плюс 447 человек. 10 случаев – летальных".

Детали: Среди новых больных 251 женщина в возрасте от 19 до 82 лет, 168 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет, 10 девочек от 1 до 17 лет и 18 мальчиков от 1 до 17 лет. Заболели также 28 медиков.

45 пациентов были госпитализированы.

Больше всего новых случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском (93), Деснянском (70) и Подольском (61) районах.

По состоянию на 2 октября в столице уже 23 602 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 401 киевлянина. 7253 жителя столицы преодолели болезнь, из них 312 – за прошедшие сутки.

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Предыстория:  

  • За сутки 1 октября в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили 4 633 людям, умерли 68 больных, выздоровели 2 148 человек; было госпитализировано рекордное количество больных – 801 человека.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


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