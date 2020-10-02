Украина не намерена оказывать военную помощь в карабахском конфликте

Украина не будет предоставлять военную помощь в азербаджано-армянском конфликте ни одной из сторон.

Источник: глава МВД Арсен Аваков в Twitter, глава МИД Дмитрий Кулеба в Facebook, нардеп от "Слуги народа" Людмила Марченко

Прямая речь Авакова: "Украина не будет оказывать военную помощь в азербаджано-армянском конфликте ни одной из сторон. А вот медицинскую помощь - таблетки для слишком уж фантазирующих депутататов надо бы поискать всей страной..".

Украина не будет оказывать военную помощь в азербаджано-армянском конфликте ни одной из сторон.

А вот медицинскую помощь - таблетки для слишком уж фантазирующих депутататов надо бы поискать всей страной.. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) October 2, 2020

Детали: Министр не называет имени нардепа, но скорее всего речь идет о "слуге народа" Людмиле Марченко, которая накануне в эфире одного из телеканалов заявила, что Украина может оказать военную и гуманитарную поддержку Азербайджану.

На уточняющий вопрос, действительно ли речь идет именно о военной поддержке нардеп сказала: "Я уверена, что если станет вопрос так остро, то Украина точно не пройдет мимо".

Уже после огласки нардеп на своей странице в Facebook заявила, что СМИ "неправильно трактовали ее выражение, ибо мол,"не было и речи о предоставлении оружия".

Глава МИД Дмитрий Кулеба в свою очередь призвал нардепов в условиях вооруженного противостояния других государств взвешивать каждое свое слово, а стороны конфликта заверил, что Украина будет четко придерживаться законодательства.

Прямая речь: "В связи с высказываниями народного депутата Украины о предоставлении военной, гуманитарной или любой другой помощи иностранному государствам хочу отметить следующее:

Каждый народный депутат Украины может выразить свою позицию или мнение по любому вопросу, но решение о предоставлении помощи иностранным государствам относится к компетенции правительства и президента Украины;

В условиях активного вооруженного противостояния, многочисленных жертв и разрушений, еще раз призываю всех к взвешенным заявлениям и комментариям, которые не возбуждали бы эмоции, не провоцировали противостояние и вражду, а отвечали официальной позиции Украинского государства. Если коротко, то контролируйте свои эмоции и не играйте с эмоциями других людей;

Украина является домом для многочисленной армянской и азербайджанской диаспор. Крайне важно обеспечить мир и межнациональное согласие для всех этнических общин, проживающих в Украине. Призываю представителей армянской и азербайджанской общин не поддаваться на провокации и соблюдать действующее в Украине законодательство".

Предыстория:

Армения и Азербайджан 27 сентября утром начали боевые действия и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе.

За несколько часов Армения объявила мобилизацию и военное положение.

Следует отметить, что предыдущие боевые действия проходили на международно признанном участке азербайджано-армянской границы. Сегодняшнее обострение происходит внутри Азербайджана - на грани между Нагорным Карабахом (который Украина и большая часть мира, считают оккупированной частью Азербайджана) и подконтрольной правительству территории.

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