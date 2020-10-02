Тихановская начала сбор свидетельств силовиков о пытках

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская призвала сотрудников силовых структур рассказать об известных им фактах насилия

Источник: Telegram-канал Тихановской

Прямая речь: "Вы все знаете, что происходит. Беларусь попала под целую лавину насилия по приказу, который отдается вам или вашим коллегам. Эти аресты, избиения, стрельбу и пытки никто из беларусов не забудет уже никогда.

Режим всячески пытается спрятать свои преступления, но у вас есть их реальные доказательства. Если вы судья, следователь, участковый, рядовой, которого отправляют на акции протестов – вы видели всё. Так сделайте эти доказательства инструментом, приближающим нашу победу".

Детали: Она сообщила, что международные эксперты начали собирать информацию обо всех угрозах жизни и свободе беларусов.

Тихановская просит силовиков создавать новый защищенный от взлома почтовый ящик и присылать им информацию: "укажите имена потерпевших, дату и место происшествия, приложите фото или видео и дайте всю дополнительную информацию, которая у вас есть".

Она добавила, что ОБСЕ гарантирует анонимность таких писем и то, что отправленные данные не появятся в открытых источниках.

Также сообщается, что сбор свидетельств идет до 5 октября.