Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Тихановская начала сбор свидетельств силовиков о пытках

Пятница, 2 октября 2020, 14:43
Тихановская начала сбор свидетельств силовиков о пытках

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская призвала сотрудников силовых структур рассказать об известных им фактах насилия

Источник: Telegram-канал Тихановской

Прямая речь: "Вы все знаете, что происходит. Беларусь попала под целую лавину насилия по приказу, который отдается вам или вашим коллегам. Эти аресты, избиения, стрельбу и пытки никто из беларусов не забудет уже никогда.

Режим всячески пытается спрятать свои преступления, но у вас есть их реальные доказательства. Если вы судья, следователь, участковый, рядовой, которого отправляют на акции протестов – вы видели всё. Так сделайте эти доказательства инструментом, приближающим нашу победу".

Детали: Она сообщила, что международные эксперты начали собирать информацию обо всех угрозах жизни и свободе беларусов.

Тихановская просит силовиков создавать новый защищенный от взлома почтовый ящик и присылать им информацию: "укажите имена потерпевших, дату и место происшествия, приложите фото или видео и дайте всю дополнительную информацию, которая у вас есть".

Она добавила, что ОБСЕ гарантирует анонимность таких писем и то, что отправленные данные не появятся в открытых источниках.

Также сообщается, что сбор свидетельств идет до 5 октября. 

Украинская правда
Темы: ТихановскаяБеларусьмитингивиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Тихановская
ЕС и белорусская оппозиция создали консультативную группу
“Ждите нашего сигнала”: полк Калиновского и Тихановская обратились к белорусам
Украинские депутаты устроили первый разговор Тихановской и полка Калиновского
Последние новости
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
Все новости...
Реклама: