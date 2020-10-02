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Байден пообещал молиться за зараженного коронавирусом Трампа

Пятница, 2 октября 2020, 16:06
Байден пообещал молиться за зараженного коронавирусом Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пожелал скорейшего выздоровления своему сопернику, действующему президенту Дональду Трампу, у которого подтвердили коронавирус.

Как пишет "Европейская правда", об этом он написал в своем Twitter.

"Джилл и я желаем президенту Трампу и первой леди Мелании Трамп скорейшего выздоровления. Мы продолжим молиться за здоровье и безопасность президента и его семьи", - написал Байден.

Как сообщалось, Дональд Трамп сообщил, что он и первая леди Мелания Трамп получили положительный результат теста на коронавирус.

Положительный тест Трампа появился всего через несколько часов после того, как Белый дом объявил, что старший помощник Хоуп Хикс заболела после нескольких поездок с президентом на этой неделе.

Трамп заразился коронавируса за месяц до президентских выборов 3 ноября.

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Темы: ТрампСШАБайденвиборыCovid-2019
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