Боевики трижды обстреливали позиции ВСУ

С начала текущих суток, 2 октября, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Источник: штаб ООС

Детали: В ночное время с интервалом в 1:00 на участке вблизи Авдеевки противник применил гранатометы различных систем. Кроме того, после обеда противник открывал огонь из стрелкового оружия неподалеку Водяного.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет. Ситуацию в районе ООС называют контролируемой.

Напомним: 2 октября волонтеры обнародовали видео, на котором, по их словам, видно, как российские наемники поджигают сухую траву неподалеку позиций Вооруженных сил на Луганщине.