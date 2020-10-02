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Боевики трижды обстреливали позиции ВСУ

Пятница, 2 октября 2020, 19:18
Боевики трижды обстреливали позиции ВСУ

С начала текущих суток, 2 октября, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Источник: штаб ООС

Детали: В ночное время с интервалом в 1:00 на участке вблизи Авдеевки противник применил гранатометы различных систем. Кроме того, после обеда противник открывал огонь из стрелкового оружия неподалеку Водяного.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет. Ситуацию в районе ООС называют контролируемой.

Напомним: 2 октября волонтеры обнародовали видео, на котором, по их словам, видно, как российские наемники поджигают сухую траву неподалеку позиций Вооруженных сил на Луганщине.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна
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