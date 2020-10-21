Новости 21 октября: перестановки в ОПУ, отмена второго тура выборов

В офисе Зеленского готовят кадровые перестановки, Нардеп от "Слуги народа" хочет отменить второй тур местных выборов, — актуальные новости 21 октября.

О перестановках в ОПУ

В ближайшие недели в Офисе президента могут произойти сразу две перестановки. На Банковой обсуждают возможность увольнения Сергея Трофимова.

Кроме Трофимова на закрытых совещаниях в ОПУ несколько раз поднимался вопрос увольнения заместителя руководителя ОПУ Юлии Ковалив, однако решение по нему также еще не принято.

Об отмене второго тура выборов

Нардеп от "Слуги народа" Татьяна Грищенко зарегистрировала проект постановления Верховной Рады, в котором предлагает отменить второй тур местных выборов в связи с пандемией COVID-19.

В то же время партия "Слуга народа" заявила, что не будет инициировать отмену второго тура местных выборов через распространение коронавируса.

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