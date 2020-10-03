Учебные полеты Ан-26 в Харьковском университете воздушных сил приостановили

Харьковский университет воздушных сил временно не будет проводить учебные полеты с участием Ан-26 из-за катастрофы в Чугуеве.

Источник: командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Сергей Дроздов в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь: "Учебные полеты на Ан-26 временно поставлены на паузу".

Детали: Однако летная подготовка курсантов в учебном заведении продолжается. Дроздов добавил, что возраст самолетов, находящихся в использовании Воздушных сил ВСУ, не является определяющей характеристикой.

Что предшествовало: Государственное бюро расследований инициировало проведение проверок всех самолетов производства ГП "Антонов", которые находятся на вооружении в Вооруженных Силах Украины, после авиакатастрофы Ан-26 в Харьковской области.

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