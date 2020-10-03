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Учебные полеты Ан-26 в Харьковском университете воздушных сил приостановили

Суббота, 3 октября 2020, 00:24
Учебные полеты Ан-26 в Харьковском университете воздушных сил приостановили

Харьковский университет воздушных сил временно не будет проводить учебные полеты с участием Ан-26 из-за катастрофы в Чугуеве.

Источник: командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Сергей Дроздов в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь: "Учебные полеты на Ан-26 временно поставлены на паузу".

Детали: Однако летная подготовка курсантов в учебном заведении продолжается. Дроздов добавил, что возраст самолетов, находящихся в использовании Воздушных сил ВСУ, не является определяющей характеристикой.

Что предшествовало: Государственное бюро расследований инициировало проведение проверок всех самолетов производства ГП "Антонов", которые находятся на вооружении в Вооруженных Силах Украины, после авиакатастрофы Ан-26 в Харьковской области.

Предыстория:

  • Вечером 25 сентября в Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся. На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба – всего 27 человек. 
  • На месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших человек. Еще один человек умер в больнице и один курсант травмирован (находится в больнице).
  • По информации СБУ, командир экипажа самолета Ан-26 перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку.Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет Ан-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.
  • Следователи ГБР рассматривают четыре версии катастрофы военного самолета Ан-26 в Харьковской области.

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: Катастрофа АН26авиа
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