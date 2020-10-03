Командование Воздушных сил о заявлении Кучера: ложь и манипуляция

Командование Воздушных сил ВСУ называет ложью и манипуляцией заявление председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера о предоставлении приоритета в посадке самолету с сыном командующего Воздушных сил Сергея Дроздова перед Ан-26, который затем потерпел катастрофу.

Источник: Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook

Дословно: "Хотя на эфир господин Кучер не пришел, в прямом включении он позорно перешел на личности и упрекнул командующего Воздушных сил, будто бы самолету, на котором находился его (Сергея Дроздова) сын, дали приоритет при посадке. Мол эта минута могла повлиять на успешную посадку Ан-26Ш. Ложь и манипуляция!

Абсурдность утверждений этого чиновника подтвердили все гости студии Шустера, а также однопартиец от "Слуги народа" Ирина Верещук. Пытались утихомирить молодого руководителя области, приводили понятные аргументы, но тщетно".

"Возможно, пора уже звонить руководителю Служба безопасности Украины по поводу этого "губернатора", чью риторику завтра радостно подхватит госпожа Скабеева? Это точно пойдет на пользу стране!

Уважаемые журналисты, блогеры, государственные деятели, которые вчера вечером скопировали громкий "сенсационный" заголовок с "самолетом сына командующего". Это откровенная ложь и манипуляция! Этот самолет никак не влиял на катастрофу Ан-26Ш!".

Что предшествовало: В пятницу вечером в эфире программы "Свобода слова" с Савиком Шустером глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что самолет с сыном командующего воздушными силами ВСУ Сергея Дроздова получил приоритет посадки в то время, как было известно о неисправности борта Ан-26, который впоследствии разбился.

В свою очередь, Дроздов заявил, что никакого указания руководителю полетов не давал.

Предыстория: