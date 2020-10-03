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В Беларуси умер мужчина, которого избили в СИЗО на Окрестина

Суббота, 3 октября 2020, 17:35
В Беларуси умер мужчина, которого избили в СИЗО на Окрестина
Фото: Александр Васюкович/Vot-tak.tv

Избитый в минском следственном изоляторе Денис К., который поступил в больницу 29 сентября со множеством травм, 3 октября умер в медучреждении.

Источник: Белсат со ссылкой на супругу погибшего

Детали: Как пишет белорусское издание, Денис К. получил переломы костей черепа, многочисленные гематомы, открытую черепно-мозговую травму средней степени, переломы ребер, переломы правой подвздошной кости и другие травмы. Перед смертью он находился в реанимации без сознания.

По словам женщины, молодой человек не выходил на акции, жил своей жизнью.

Прямая речь жены: "Вчера ему сделали третью операцию. Держался на аппарате, в тяжелом состоянии. Врачи никаких прогнозов не давали. Он неконфликтный человек. Мы не можем понять, как он попал на Окрестина. Мы не знаем обстоятельств. Он пошел на работу, сказал, что будет через день

Обычно Денис на несколько дней выезжает по работе. Мы знали, что его не будет. Но даже представить не могли, что такое с ним может быть. Нам просто позвонили из больницы. Мы не знаем, как и кто его избил. Нам в больнице сказали, что врачам он успел рассказать, что его избили милиционеры. А вот милиционеры с свою очередь сказали, что он упал со второго яруса кровати. Но конечно, с такими травмами, мы понимаем, что это невозможно".

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Напомним: Многих схваченных силовиками на акциях протеста минчан доставляли в следственный изолятор на улице Окрестина. Некоторые из задержанных рассказали о том, что в этом СИЗО милиционеры применяли к ним пытки.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусьпытки
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