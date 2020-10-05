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Тернополь и Канев "красные", Харьков и Львов "оранжевые": новые зоны действуют

Понедельник, 5 октября 2020, 08:38
Тернополь и Канев красные, Харьков и Львов оранжевые: новые зоны действуют

В Украине с 5 октября в течение 14 дней будет действовать новое эпидемическое зонирование, установленное комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 1 октября.

Источник: решение комиссии ТЭБ и ЧС, Telegram Коронавирус в регионах

Детали: Цвет зоны определяет степень ограничений в условиях адаптивного карантина: от "зеленой" к "красной" они усиливаются.

К красной зоне в прошлый четверг отнесли: город Тернополь Тернопольской области и город Канев Черкасской области.

В оранжевую зону попали:

• город Винница Винницкой области;

• города Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, Владимир-Волынский, Киверцовский, Луцкий и Терейской районы Волынской области;

• город Днепр Днепропетровской области;

• города Бахмут и Угледар, Славянский район Донецкой области;

• Житомирский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Овручский, Олевский и Чудновский районы Житомирской области;

• город Ужгород, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;

• города Мелитополь и Токмак, Ореховский и Пологовский районы Запорожской области;

• Ивано-Франковск, Бурштын и Калуш, Городенковский, Косовский, Рогатинский, Тысменицкий и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

• города Ирпень и Фастов, Барышевский и Киево-Святошинский районы Киевской области;

• Беловодский район Луганской области;

• город Львов, Золочевский, Самборский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;

• город Николаев Николаевской области;

• города Беляевка, Измаил и Теплодар, Арцизский, Березовский, Беляевский, Белгородской, Лиманский, Овидиопольский, Тарутинский и Подольский районы Одесской области;

• город Полтава Полтавской области;

• города Дубно, Вараш и Острог, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский, Острожский и Ровенский районы Ровенской области;

• города Сумы и Лебедин, Сумской район Сумской области;

• города Бережаны, Кременец и Чертков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области;

• города Харьков и Люботин, Богодуховский, Великобурлукский, Зачепиловский, Первомайский и Харьковский районы Харьковской области;

• города Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин, Волочисский, Деражнянский, Дунаевский, Каменец-Подольский, Летичиський, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

• город Смела, Каневский и Смоленской районы Черкасской области;

• города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;

• город Нежин, Варвинский, Куликовский, Нежинский, Носовский и Сновский районы Черниговской области.

"Украинская правда" в Threads

Темы: карантинкоронавирусCovid-2019Украина
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