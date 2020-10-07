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Россия о выводах ОЗХО об отравлении Навального: "Фантастическая история"

Среда, 7 октября 2020, 09:53

Россия намерена  представить свою версию ситуации с взаимодействием Германии и секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в деле об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

"Фантастическая, по сути, история, инициированная с подачи Берлина его евроатлантическими союзниками вкупе с руководством Технического секретариата ОЗХО, получила свое продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию", - говорится в заявлении.

В российском ведомстве заявили, что предоставят государствам-участникам ОЗХО "хронологию закулисных манипуляций основных действующих лиц этого спектакля".

Напомним, 6 октября ОЗХО обнародовала заключение об отравлении Алексея Навального. В нем указано, что в биоматериалах российского оппозиционера обнаружили следы агента, похожего на другие из группы "Новичок".

14 сентября спикер немецкого правительства сообщил, что лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".

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