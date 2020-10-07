МВД привлечет самолеты и вертолеты для охраны порядка во время выборов

Министерство внутренних дел намерено привлечь мобильные группы и авиацию для реагирования на все возможные противоправные действия во время выборов 25 октября.

Источник: пресс-служба МВД со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, заместителя министра внутренних дел Сергея Гончарова и главу Нацполиции Игоря Клименко

Прямая речь Ярового: "Исходя из расчетов для обеспечения общественной безопасности во время местных выборов будут привлечены почти 140 тысяч правоохранителей. Предполагается привлечение авиационных подразделений системы МВД для оперативного реагирования на изменение обстановки".

Прямая речь Гончарова: "Мы планируем привлекать все имеющиеся силы и средства авиации системы МВД – самолеты и вертолеты. Наличие вертолетов позволит реагировать на противоправную деятельность в самых отдаленных точках, где нет посадочных полос".

Детали: Яровой подчеркнул, что личный состав полностью обеспечен средствами защиты от COVID-19, однако из-за особенностей несения службы, сегодня в системе МВД больных коронавирусом 246 человек в сутки.

Поэтому, по словам первого заместителя министра, будут привлекать резервные группы правоохранителей центрального аппарата Нацполиции, курсантов вузов и полицейских из областных управлений.

Сообщается, что в настоящее время в регионах создали оперативные резервы для реагирования на вызовы и угрозы, которые могут произойти в рамках проведения выборов.

По словам Клименко, количество составленных административных протоколов и начатых уголовных производств за месяц избирательной кампании (сейчас 683 и 219) уже превышает в 12 и 18 раз соответственно аналогичные показатели во время парламентских выборов.

Он добавил, что сейчас основной задачей полиции является проследить за тем, чтобы выборы прошли в рамках закона, поэтому с 12 октября по 1 ноября весь личный состав будет работать в усиленном режиме.

В частности, для документирования правонарушений, связанных с выборами, планируют привлечь 1200 усиленных следственно-оперативных групп.