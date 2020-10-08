Еврокомиссия подписала соглашение на поставку первого препарата от коронавируса

Европейская комиссия подписала контракт с американским производителем лекарств Gilead на поставку в 500 000 курсов лечения ремдесивиром с возможностью увеличить поставки еще на 500 000 курсов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте ЕК.

В совместных закупках участвуют 36 стран, которые подписали Соглашение о совместных закупках, включая все страны ЕС, страны ЕЭЗ, Великобританию, а также шесть стран-кандидатов и потенциальных кандидатов (Албания, Республика Северная Македония, Черногория, Сербия, Косово и Босния).

Все страны-участницы теперь могут размещать заказы на закупку Veklury (ремдесивира) непосредственно. На данном этапе Veklury является единственным лекарством с условной регистрационной лицензией в ЕС для лечения пациентов с COVID-19, которые нуждаются в кислороде.

"Сегодня мы обеспечиваем доступ к ремдесивиру для лечения 500 000 нуждающихся пациентов. С помощью наших совместных закупок ЕС мы даем странам Европы возможность объединить усилия и получить доступ к жизненно важного оборудования и лекарств", - сказала еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

Подписание этого рамочного контракта о совместных закупках следует за контрактом Комиссии с Gilead на обеспечение 33380 курсов лечения Veklury, которые с августа были распределены по ЕС и Великобритании. Этот контракт был профинансирован из инструмента чрезвычайной поддержки Комиссии (ESI) на общую сумму 70 млн евро.

Напомним, в июле Европейская комиссия дала условное разрешение на продажу лекарственного средства ремдесивир, сделав его первым лекарственным средством, разрешенным на уровне ЕС для лечения коронавируса.

Ранее сообщалось, что исследование показало, что пациенты, которые получали ремдесивир, выздоровели примерно через 11 дней, по сравнению с 15 днями у пациентов, получавших плацебо.