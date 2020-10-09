ГБР подозревает уже 6 правоохранителей в пытках в кабинетах Николаевской полиции

Государственное бюро расследований подозревает уже 6 полицейских в пытках гражданина в служебных кабинетах Николаевской полиции.

Источник: ГБР

Детали: Дело расследуют с весны, сначала - по статье превышение служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, в дальнейшем квалификация была изменена на пытки. 7 октября объявили подозрение еще двум фигурантам дела.

По данным следствия, 21 апреля 2020 года в рамках уголовного производства по факту похищения электроэнергии для майнинга криптовалюты через оборудование "Asic Bitmain Antminer" правоохранители провели обыски у гражданина, который по версии следствия был причастен к преступлению и администрировал указанное оборудование.

В тот же день подозреваемые заставили гражданина пройти в отделение полиции и по очереди заводили его в служебные кабинеты, где наносили ему удары руками и ногами по различным частям тела. Пострадавшему причинили сильную физическую боль и моральные страдания.

27-28 мая 2020 года следователи ГБР сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, 4 правоохранителям, а именно: начальнику отделения, оперуполномоченному, начальнику сектора криминальной полиции одного из отделов полиции ГУ Нацполиции в Николаевской области, а также курсанту Национальной академии внутренних дел, который был направлен к этот отдел полиции для обеспечения общественной безопасности и порядка в рамках карантина из-за пандемии коронавируса.

8 октября 2020 года указанным 4 правоохранителям было вручено извещение об изменении ранее сообщенного подозрения в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127 УК Украины - пытки по предварительному сговору группой лиц.

А накануне, 7 октября, было сообщено о подозрении в пытках еще двум правоохранителям, а именно временно исполняющему обязанности начальника и старшему следователю одного из отделов полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Всем 6 подозреваемым вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения их от занимаемых должностей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.