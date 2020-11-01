Одиозного экс-регионала Лукьянова избрали депутатом горсовета

Депутатом городского совета Бахмута в Донецкой области от "Оппозиционной платформы – За жизнь" избран одиозный бывший нардеп от Партии регионов Владислав Лукьянов.

Источник: данные ЦИК

Детали: По данным ЦИК, за Лукьянова отдали 287 голосов.

Лукьянов был депутатом 5, 6 и 7 созывов Верховной Рады от Партии регионов.

По данным СМИ, Лукьянов был замечен во время захвата мэрии Харцызска в апреле 2014 года. Прокуратура рассматривала возможность привлечения его к ответственности.

17 сентября 2014 года Лукьянов был среди 24 депутатов Верховной Рады, которые посетили российскую Госдуму. О встрече украинских парламентариев со спикером нижней палаты сообщил тогда глава комитета по делам СНГ Леонид Слуцкий, отметив, что они с риском для жизни "отстаивают интересы "русского мира".

Он был одним из 89 человек, которым МИД аннулировал дипломатические паспорта в 2015 году.

Из черных щелей на свет продолжают выползать самые невероятные политические умертвия. 5 июня в Украинском доме... Опубликовано Денисом Казанским Вторник, 4 июня 2019 г.

Как писал журналист Денис Казанский, Лукьянов поддерживал незаконный "референдум" на Донбассе и выступал на митинге под флагами сепаратистов.