НАПК просит Раду о двух вещах для разблокировки работы после решения КС

Национальное агентство по предупреждению коррупции просит Верховную Раду доработать законопроект №4304 и решить "проблему существования решения Конституционного Суда", которое заблокировало работу НАПК.

Источник: письмо главы НАПК Александра Новикова ко главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову и главе комитета по антикоррупционной политике Анастасии Радиной; пост НАПК в Facebook; пост нардепа "Голоса" Ярослава Юрчишина

Детали: Юрчишин сообщил, что 10 ноября антикоррупционный комитет ВР разблокировал рассмотрение законопроектов по возвращению НАПК полномочий, отмененных КС: отклонил законопроект №4304-1 авторства Александра Дубинского, который был альтернативным законопроекту Дмитрия Разумкова. По словам Юрчишинна, Дубинский предлагал "вообще вывести судей из-под действия закона о предотвращении коррупции".

Глава НАПК в письме к парламенту отмечает, что решение Конституционного Суда от 27 октября 2020 года №13-р/2020 отменило важную часть украинского антикоррупционного законодательства - и теперь в Верховной Раде зарегистрирован ряд законопроектов по решению кризиса, который это вызвало.

Так, законопроект №4304 предлагает "возобновить действие" тех абзацев, пунктов, частей и статей закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины, которые КС признал неконституционными.

По мнению НАПК, принятие законопроекта №4304 без внесения поправок "только создаст впечатление решения проблемы недееспособности антикоррупционного законодательства", но НАПК, НАБУ, ГБР, САП и ВАКС в действительности "останутся неэффективными в части привлечения к ответственности нарушителей требований финансового контроля".

Дескать, проект Разумкова предлагает возобновить действие тех же абзацев, пунктов, частей и статей законов, которые уже признаны неконституционными, в той же редакции, в которой они действовали ранее. Это может привести к тому, что одна часть органов власти будет применять эти нормы, а другая - ссылаться на решение КС.

По мнению Новикова, пройдет много времени, пока Конституционный или Верховный суды зафиксируют окончательную правовую позицию по этому вопросу, а если они поддержат данное решение КС, то работа антикоррупционных органов снова пойдет насмарку.

Прямая речь Новикова: "Законопроект №4304 обязательно следует доработать после принятия в первом чтении для создания новых правовых норм, по которым Конституционный Суд Украины еще не принимал своего решения.

В то же время, обращаем Ваше внимание, что такой закон решит только одну из двух ключевых проблем, обусловивших существование в Украине конституционного кризиса.

Другой составляющей выхода из этого кризиса должна стать инициатива, которая решит проблему существования решения Конституционного Суда Украины, которое необоснованно и вопреки конституционной норме об императиве европейского и евроатлантического курса Украины признало неконституционными часть норм антикоррупционного законодательства.

Без решения этой проблемы любое возобновление действия норм антикоррупционного законодательства в лучшем случае будет иметь лишь временный эффект. Антикоррупционное законодательство будет находиться под постоянной угрозой признания его Конституционным Судом якобы не соответствующим Конституции Украины".

Другие подробности: НАПК сетует, что из-за решения КС от 27 октября оно было вынуждено направить в суды ходатайства о прекращении производства по 62 делам.

Среди них дела: бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского; главы КС Александра Тупицкого; бывшего министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика; бывших нардепов Олега Ляшко, Вадима Новинского, Елены Сотник, нардепов Нестора Шуфрича, Сергея Таруты и Антона Полякова.

Предыстория:

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