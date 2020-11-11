НАПК просит Раду о двух вещах для разблокировки работы после решения КС
Национальное агентство по предупреждению коррупции просит Верховную Раду доработать законопроект №4304 и решить "проблему существования решения Конституционного Суда", которое заблокировало работу НАПК.
Источник: письмо главы НАПК Александра Новикова ко главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову и главе комитета по антикоррупционной политике Анастасии Радиной; пост НАПК в Facebook; пост нардепа "Голоса" Ярослава Юрчишина
Детали: Юрчишин сообщил, что 10 ноября антикоррупционный комитет ВР разблокировал рассмотрение законопроектов по возвращению НАПК полномочий, отмененных КС: отклонил законопроект №4304-1 авторства Александра Дубинского, который был альтернативным законопроекту Дмитрия Разумкова. По словам Юрчишинна, Дубинский предлагал "вообще вывести судей из-под действия закона о предотвращении коррупции".
Глава НАПК в письме к парламенту отмечает, что решение Конституционного Суда от 27 октября 2020 года №13-р/2020 отменило важную часть украинского антикоррупционного законодательства - и теперь в Верховной Раде зарегистрирован ряд законопроектов по решению кризиса, который это вызвало.
Так, законопроект №4304 предлагает "возобновить действие" тех абзацев, пунктов, частей и статей закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины, которые КС признал неконституционными.
По мнению НАПК, принятие законопроекта №4304 без внесения поправок "только создаст впечатление решения проблемы недееспособности антикоррупционного законодательства", но НАПК, НАБУ, ГБР, САП и ВАКС в действительности "останутся неэффективными в части привлечения к ответственности нарушителей требований финансового контроля".
Дескать, проект Разумкова предлагает возобновить действие тех же абзацев, пунктов, частей и статей законов, которые уже признаны неконституционными, в той же редакции, в которой они действовали ранее. Это может привести к тому, что одна часть органов власти будет применять эти нормы, а другая - ссылаться на решение КС.
По мнению Новикова, пройдет много времени, пока Конституционный или Верховный суды зафиксируют окончательную правовую позицию по этому вопросу, а если они поддержат данное решение КС, то работа антикоррупционных органов снова пойдет насмарку.
Прямая речь Новикова: "Законопроект №4304 обязательно следует доработать после принятия в первом чтении для создания новых правовых норм, по которым Конституционный Суд Украины еще не принимал своего решения.
В то же время, обращаем Ваше внимание, что такой закон решит только одну из двух ключевых проблем, обусловивших существование в Украине конституционного кризиса.
Другой составляющей выхода из этого кризиса должна стать инициатива, которая решит проблему существования решения Конституционного Суда Украины, которое необоснованно и вопреки конституционной норме об императиве европейского и евроатлантического курса Украины признало неконституционными часть норм антикоррупционного законодательства.
Без решения этой проблемы любое возобновление действия норм антикоррупционного законодательства в лучшем случае будет иметь лишь временный эффект. Антикоррупционное законодательство будет находиться под постоянной угрозой признания его Конституционным Судом якобы не соответствующим Конституции Украины".
Другие подробности: НАПК сетует, что из-за решения КС от 27 октября оно было вынуждено направить в суды ходатайства о прекращении производства по 62 делам.
Среди них дела: бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского; главы КС Александра Тупицкого; бывшего министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика; бывших нардепов Олега Ляшко, Вадима Новинского, Елены Сотник, нардепов Нестора Шуфрича, Сергея Таруты и Антона Полякова.
Предыстория:
- 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса. Решение КС расценили как отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
- В КС заверили, что из этой нормы УКУ надо лишь убрать "умышленное недекларирование" и скорректировать полномочия НАПК. Также судьи заверили, что решение КС не требовало закрытия реестра электронных деклараций.
- Президент Владимир Зеленский предложил прекратить полномочия судей КС, признать его решение о декларировании "ничтожным", оставив без правовых последствий, восстановив действие закона "О предотвращении коррупции". Позже он назвал лучшим выходом из конституционного кризиса добровольную отставку судей КС.
- Более 100 депутатов во главе со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым зарегистрировали законопроект "О возобновлении действия отдельных положений закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины". В нем не речь идет об увольнении судей КС непредусмотренным законодательством способом.
- Глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента имеет признаки конституционного переворота, что Зеленский хочет создать "кнопочный суд".
- Судьи Конституционного суда, которые голосовали против резонансного решения по антикоррупционному законодательству, решили временно не участвовать в работе суда из-за публикации в СМИ проектов его решений.
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