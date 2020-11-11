НАЗК просить Раду про дві речі для розблокування роботи після рішення КС

Національне агентство з запобігання корупції просить Верховну Раду доопрацювати законопроєкт №4304 і вирішити "проблему існування рішення Конституційного Суду", яке заблокувало роботу НАЗК.

Джерело: лист голови НАЗК Олександра Новікова до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та голови комітету з антикорупційної політики Анастасії Радіної; пост НАЗК у Facebook; пост нардепа "Голосу" Ярослава Юрчишина

Деталі: Юрчишин повідомив, що 10 листопада антикорупційний комітет ВР розблокував розгляд законопроектів щодо повернення НАЗК повноважень, скасованих КС: відхилив законопроєкт №4304-1 авторства Олександра Дубинського, який був альтернативним до законопроєкту Дмитра Разумкова. За словами Юрчишинна, Дубинський пропонував "взагалі вивести суддів з-під дії закону про запобігання корупції".

Голова НАЗК у листі до парламенту зазначає, що рішення Конституційного Суду від 27 жовтня 2020 року №13-р/2020 скасувало важливу частину українського антикорупційного законодавства - і тепер у Верховній Раді зареєстровано низку законопроектів щодо вирішення кризи, яку це викликало.

Так, законопроект №4304 пропонує "відновити дію" тих абзаців, пунктів, частин та статей закону "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України, які КС визнав неконституційними.

На думку НАЗК, ухвалення законопроекту №4304 без внесення поправок "лише створить враження вирішення проблеми недієвості антикорупційного законодавства", але НАЗК, НАБУ, ДБР, САП і ВАКС в дійсності "залишаться неефективними у частині притягнення до відповідальності порушників вимог фінансового контролю".

Мовляв, проєкт Разумкова пропонує відновити дію тих самих абзаців, пунктів, частин і статей законів, які вже визнано неконституційними, у тій самій редакції, у якій вони діяли раніше. Це може призвести до того, що одна частина органів влади буде застосовувати ці норми, а інша - посилатися на рішення КС.

На думку Новікова, мине багато часу, доки Конституційний чи Верховний суди зафіксують остаточну правову позицію з цього питання, а якщо вони підтримають дане рішення КС, то робота антикорупційних органів знову зведеться нанівець.

Пряма мова Новікова: "Законопроект №4304 обов’язково слід доопрацювати після його прийняття у першому читанні задля створення нових правових норм, щодо яких Конституційний Суд України ще не приймав свого рішення.

Водночас, звертаємо Вашу увагу, що такий закон вирішить лише одну із двох ключових проблем, що обумовили існування в Україні конституційної кризи.

Іншою складовою виходу із цієї кризи має стати ініціатива, яка вирішить проблему існування рішення Конституційного Суду України, яке необґрунтовано та всупереч конституційній нормі про імператив європейського та євроатлантичного курсу України визначило неконституційними частину норм антикорупційного законодавства.

Без вирішення цієї проблеми будь-яке відновлення дії норм антикорупційного законодавства у найкращому випадку матиме лише тимчасовий ефект. Антикорупційне законодавство перебуватиме під постійною загрозою визнання його Конституційним Судом України таким, що нібито не відповідає Конституції України".

Інші подробиці: НАЗК нарікає, що через рішення КС від 27 жовтня воно було змушене направити до судів клопотання про закриття провадження в 62 справах.

Серед них справи: колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського; голови КС Олександра Тупицького; колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика; колишніх нардепів Олега Ляшка, Вадима Новинського, Олени Сотник, нардепів Нестора Шуфрича, Сергія Тарути та Антона Полякова.

Передісторія:

Знати більше: Вбити боротьбу з корупцією. Як Конституційний Суд повертає бандитські 90-ті

КС підкрався непомітно. (Не)конституційні бої Зеленського

Втрата безвізу, економічна криза та реванш проросійських сил: що буде, якщо нічого не робити з Конституційним судом?