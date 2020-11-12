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У Зеленского был текст решения КС о декларировании до его опубликования

Четверг, 12 ноября 2020, 01:09

Текст скандального решения Конституционного суда о е-декларирование был в Офисе президента уже 27 октября, то есть в день принятия решения. "Поделились" им с президентом отдельные судьи.

Источник: представитель президента в КС Федор Вениславский в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь: "Я вам открою тайну, поскольку решение было проголосовано, то некоторые судьи поделились тем, о чем в нем говорилось, и мы понимали, что решение уже является необоснованным, и уже такая реакция является абсолютно справедливой и абсолютно правомерной".

Детали: В то же время, представитель Зеленского в суде отрицает, что президент знал об указанном решение заранее.

Вениславский, по его словам, начал понимать, что такое решение будет вечером 26 октября, "когда на сайте Конституционного суда появился (совершенно внезапно и вопреки всем положениям закона о Конституционном суде и регламента) вопрос о рассмотрении закона".

Представитель президента также рассказал, что лично сказал главе государства о том, что судьи приняли соответствующее решение.

"Сказать, что президент был взбешен – это вообще ничего не сказать. Потому что он прекрасно понял, что речь идет о системном наступлении со стороны Конституционного суда на всю систему антикоррупционных органов", – сказал Вениславский.

Предыстория:

  • 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса. Решение КС расценили как отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
  • В КС заверили, что из этой нормы УКУ надо лишь убрать "умышленное недекларирование" и скорректировать полномочия НАПК. Также судьи заверили, что решение КС не требовало закрытия реестра электронных деклараций.
  • Президент Владимир Зеленский предложил прекратить полномочия судей КС, признать его решение о декларировании "ничтожным", оставив без правовых последствий, восстановив действие закона "О предотвращении коррупции". Позже он назвал лучшим выходом из конституционного кризиса добровольную отставку судей КС.
  • Более 100 депутатов во главе со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым зарегистрировали законопроект "О возобновлении действия отдельных положений закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины". В нем не речь идет об увольнении судей КС непредусмотренным законодательством способом.
  • Глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента имеет признаки конституционного переворота, что Зеленский хочет создать "кнопочный суд". 
  • Судьи Конституционного суда, которые голосовали против резонансного решения по антикоррупционному законодательству, решили временно не участвовать в работе суда из-за публикации в СМИ проектов его решений.

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Темы: КСОфис президентаЗеленскийдекларации


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