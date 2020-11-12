У Зеленского был текст решения КС о декларировании до его опубликования

Текст скандального решения Конституционного суда о е-декларирование был в Офисе президента уже 27 октября, то есть в день принятия решения. "Поделились" им с президентом отдельные судьи.

Источник: представитель президента в КС Федор Вениславский в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь: "Я вам открою тайну, поскольку решение было проголосовано, то некоторые судьи поделились тем, о чем в нем говорилось, и мы понимали, что решение уже является необоснованным, и уже такая реакция является абсолютно справедливой и абсолютно правомерной".

Детали: В то же время, представитель Зеленского в суде отрицает, что президент знал об указанном решение заранее.

Вениславский, по его словам, начал понимать, что такое решение будет вечером 26 октября, "когда на сайте Конституционного суда появился (совершенно внезапно и вопреки всем положениям закона о Конституционном суде и регламента) вопрос о рассмотрении закона".

Представитель президента также рассказал, что лично сказал главе государства о том, что судьи приняли соответствующее решение.

"Сказать, что президент был взбешен – это вообще ничего не сказать. Потому что он прекрасно понял, что речь идет о системном наступлении со стороны Конституционного суда на всю систему антикоррупционных органов", – сказал Вениславский.

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