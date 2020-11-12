У Зеленського був текст рішення КС про декларування до його опублікування
Текст скандального рішення Конституційного суду про е-декларування був в Офісі президента вже 27 жовтня, тобто в день ухвалення рішення. "Поділились" ним із президентом окремі судді.
Джерело: представник президента у КС Федір Веніславський в інтерв’ю для "Радіо Свобода"
Пряма мова: "Я вам відкрию таємницю, що оскільки рішення вже було проголосоване, то деякі судді поділилися тим, про що в ньому йшлося, і ми розуміли, що рішення вже є необґрунтованим, і що вже така реакція є абсолютно справедливою і абсолютно правомірною".
Деталі: Водночас, представник Зеленського в суді заперечує, що президент знав про вказане рішення заздалегідь.
Веніславський, за його словами, почав розуміти, що таке рішення буде ввечері 26 жовтня, "коли на сайті Конституційного суду з'явилося (абсолютно раптово і всупереч всім положенням закону про Конституційний суд та регламенту) питання про розгляд закону".
Представник президента також розповів, що особисто сказав главі державі про те, що судді ухвалили відповідне рішення.
"Сказати, що президент був розлючений – це взагалі нічого не сказати. Тому що він чудово зрозумів, що йдеться про системний наступ з боку Конституційного суду на всю систему антикорупційних органів", – сказав Веніславський.
Передісторія:
- 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційною ст. 366-1 Кримінального кодексу. Рішення КС розцінили як скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
- У КС запевнили, що з цієї норми ККУ треба лише прибрати "навмисне недекларування" та скорегувати повноваження НАЗК. Судді також запевнили, що рішення КС не вимагало закриття реєстру електронних декларацій.
- Президент Володимир Зеленський запропонував припинити повноваження суддів КС, визнати його рішення про декларування "нікчемним", залишивши без правових наслідків, відновивши дію закону "Про запобігання корупції". Згодом він назвав найкращим виходом із конституційної кризи добровільну відставку суддів КС.
- Понад 100 депутатів на чолі зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим зареєстрували законопроєкт "Про відновлення дії окремих положень закону "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України". У ньому не йдеться про звільнення суддів КС у непередбачений законодавством спосіб.
- Голова Конституційного суду Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт президента має ознаки конституційного перевороту, що Зеленський хоче створити "кнопочний суд".
- Судді Конституційного суду, які голосували проти резонансного рішення щодо антикорупційного законодавства, вирішили тимчасово не брати участі в роботі суду через публікацію в ЗМІ проєктів його рішень.
Знати більше: Вбити боротьбу з корупцією. Як Конституційний Суд повертає бандитські 90-ті
КС підкрався непомітно. (Не)конституційні бої Зеленського
Втрата безвізу, економічна криза та реванш проросійських сил: що буде, якщо нічого не робити з Конституційним судом?