У Зеленського був текст рішення КС про декларування до його опублікування

Текст скандального рішення Конституційного суду про е-декларування був в Офісі президента вже 27 жовтня, тобто в день ухвалення рішення. "Поділились" ним із президентом окремі судді.

Джерело: представник президента у КС Федір Веніславський в інтерв’ю для "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Я вам відкрию таємницю, що оскільки рішення вже було проголосоване, то деякі судді поділилися тим, про що в ньому йшлося, і ми розуміли, що рішення вже є необґрунтованим, і що вже така реакція є абсолютно справедливою і абсолютно правомірною".

Деталі: Водночас, представник Зеленського в суді заперечує, що президент знав про вказане рішення заздалегідь.

Веніславський, за його словами, почав розуміти, що таке рішення буде ввечері 26 жовтня, "коли на сайті Конституційного суду з'явилося (абсолютно раптово і всупереч всім положенням закону про Конституційний суд та регламенту) питання про розгляд закону".

Представник президента також розповів, що особисто сказав главі державі про те, що судді ухвалили відповідне рішення.

"Сказати, що президент був розлючений – це взагалі нічого не сказати. Тому що він чудово зрозумів, що йдеться про системний наступ з боку Конституційного суду на всю систему антикорупційних органів", – сказав Веніславський.

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